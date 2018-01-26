PKK'nın sivil katliamları

Eli kanlı örgüt, Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarında sadece güvenlik güçlerini, askeri hedef almadı.

Terör örgütü öğrenci, eğitimci, sağlıkçı, siyasetçi ve muhtarların da aralarında bulunduğu her kesimden sivilleri katletti.

Türkiye'ye ihanetin ilk perdesi

1978'de Abdullah Öcalan tarafından kurulan PKK, ilk saldırılarını Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984'te düzenledi.

O hain saldırı, Türkiye'de karanlık bir dönemin, silahlı çatışmanın başlangıcı oldu.

Takvim yaprakları 1987'yi gösterdiğinde Türkiye'de yankı uyandıran asıl eylem gerçekleşti.

PKK, Mardin'in Pınarcık ilçesinde 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişiyi katletti.

Acılar ilk günkü gibi

PKK'nın, 1980 ve 1990'lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişinin acısı aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmadı.

Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan'ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da göstermiş oldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

Hain saldırılar, çocukları öksüz veya yetim, kadınları dul, binlerce sivili sakat bıraktı, evlatlarını yitirenlere ömür boyu sürecek yürek acısı yaşattı.

Son eylem Kilis

Terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan saldırıları, Suriye'nin kuzeybatısındaki teröristlere yönelik Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı başlatılmasının ardından yoğunlaştı.

Örgütün Suriye kolu PYD/YPG tarafından, 24 Ocak Çarşamba günü, Kilis kent merkezine atılan roket mermisi Çalık Camii'ne ve bir binaya isabet etti. Camide ibadet eden 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA