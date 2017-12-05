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Buradasınız : » » PKK'nın "reklam yüzü" etkisiz hale getirildi

PKK'nın "reklam yüzü" etkisiz hale getirildi

Batı medyası tarafından DEAŞ ile mücadele eden YPJ'li olarak lanse edilen "Zozan Cudi" kod adlı Temir'in, Şırnak'ta ölü ele geçirilen teröristlerden bir olduğu bildirildi.

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PKKnın &quot;reklam yüzü&quot; etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesine 15 Kasım'da düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in bulunduğu tespit edildi.

DEAŞ'a karşı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist, Kobani olayları sırasında Avrupa ve ABD medyası tarafından "20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu 'Zozan Cudi' DEAŞ'ı bitirmeye yeminli YPJ'li" olarak lanse edilmişti.

Güvenlik kaynakları, bu durumun terör örgütleri PKK ile PYD/YPG arasındaki bağlantının en açık kanıtı olduğunu ve aralarındaki yetki, ideoloji, üyelik ve kaynakların bütünlüğünü ortaya koyduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: zozan cudi
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