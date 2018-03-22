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Buradasınız : » » PKK'nın nevruzda saldırı planına geçit yok

PKK'nın nevruzda saldırı planına geçit yok

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve patlayıcıların, nevruzda polis merkezine saldırılarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.

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PKKnın nevruzda saldırı planına geçit yok

Adana'da polis, terör örgütü PKK'ya yönelik 6 gün önce düzenlediği ve 50 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında bir otluk alanda yaptığı aramada, 5 kalaşnikof tüfek, çok sayıda şarjör ve mermi ile 17 el bombası ele geçirdi. Güvenlik güçleri, nevruz kutlamalarının yapıldığı gün bazı polis merkezlerine saldırı düzenleneceğini, bu silah ve patlayıcıların da bu saldırılarda kullanılacağını tespit etti.

Mühimmatlar otluk alana saklandı

Kentte 16 Mart'ta çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 50 şüpheliyi yakalayan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'den bölgeye çok sayıda silah ve patlayıcı getirildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında kente getirilen silahların yerinin değiştirildiği ve son olarak otluk bir alana saklandığı yönünde bilgiye ulaştı.

Bölgeye giderek arama yapan ekipler, otların arasındaki bir torba içerisinde 5 kalaşnikof tüfek, 88 şarjör, 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası ateşleme fünyesi ele geçirdi.

Mühimmatları getiren kişi veya kişilere ulaşılamazken, silah ve patlayıcılar üzerinde parmak izi ve DNA incelemesi için örnekler alındı.

Gözaltına alınanların sorguları sürüyor

Operasyonda gözaltına alınan 5'i çocuk, 10'u kadın 50 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Özel harekat ile diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği ve 700 polisin katıldığı operasyonda, örgütün çağrısı üzerine silah, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 50 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, operasyon, nevruz, mühimmat
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