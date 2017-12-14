PKK'nın kış üslenmesine operasyon: Çok sayıda patlayıcı bulundu

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, 12 Aralık'ta terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik "Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2017-10 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Kızılağaç beldesi Gürgür Mahallesi'ndeki arazi aramasında toprağa gömülü 2 dolu küçük tüp, tüp başlığı, naylon, 2 kazma, muhtelif miktarda mutfak, giyim ve sağlık malzemesi, 8'li pil bloku (el yapımı patlatıcı düzeneği için hazırlanmış, koli bandı ile sarılı), 2 elektrik bandı, koli bandı, çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

Gıda ve kişisel temizlik malzemeleri, savcının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı bildirildi.

Kaynak: AA