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Buradasınız : » » PKK'nın inlerine girildi: Çok sayıda mühimmat bulundu

PKK'nın inlerine girildi: Çok sayıda mühimmat bulundu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki arazi aramalarında bölücü terör örgütü üyelerinin kullandığı 4 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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PKKnın inlerine girildi: Çok sayıda mühimmat bulundu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri, el yapımı 3 patlayıcıyı imha etti. Patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfeği, 8 roketatar mühimmatı ve 241 fişek ele geçirildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki arazi aramalarında bölücü terör örgütü üyelerinin kullandığı 4 sığınakta, 7 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 bin fişek, bir RPG-7 roketatar, 21 el yapımı patlayıcı, 5 bomba atar mühimmatı, 2 el bombası ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova kırsalındaki aramalarında da 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir doçka sehpası ve 9 jeneratör ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki operasyonlarında ise DEAŞ üyesi 2 terörist yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: genelkurmay, teröristler, PKK, terör örgütü
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