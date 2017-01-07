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Buradasınız : » » PKK'nın inleri kullanılamaz hale getirildi

PKK'nın inleri kullanılamaz hale getirildi

Bitlis'te terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklar yerle bir edildi.

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PKKnın inleri kullanılamaz hale getirildi

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Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınakların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca, il merkezine bağlı Çayırbaşı Mahallesi bölgesinde, 5-6 Ocak'ta "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Kılıç-3" kış operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda tespit edilen sığınakların kullanılmaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: teröristler, terör örgütü, terör operasyonu, PKK, Bitlis
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