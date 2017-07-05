  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye 4 kişi gözaltına alındı.

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PKKnın gençlik yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik Kars, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün gençlik yapılanması üyesi oldukları belirtilen İ.O, E.Ç, T.N ve M.A. gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında aranan başka şüphelilerin de bulunduğu kaydedildi.

Etiketler: operasyon, ankara, 4 il
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