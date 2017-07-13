  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.566
    EURO 4.066
  • BIST 103929.54
    ALTIN 140.194
Buradasınız : » » PKK'nın finansörü Almanya uyruklu kişi gözaltına alındı

PKK'nın finansörü Almanya uyruklu kişi gözaltına alındı

Türk vatandaşlığından çıkarılan, terör örgütü PKK adına para topladığı ve Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Almanya uyruklu Diyarbakır'da gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKKnın finansörü Almanya uyruklu kişi gözaltına alındı

Terör örgütü adına para toplayan PKK yandaşı Almanya uyruklu, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2006 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Almanya uyruklu M.Ş'nin Türkiye'ye karayoluyla önceki gün giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine polis ekiplerince takibe alınan M.Ş'nin aracı, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki 3. Sanayi Sitesi girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan ve Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri süren M.Ş'nin Kandil'de bir süre eğitim gördüğü, Almanya'da terör propagandası yaptığı, terör örgütü PKK adına para topladığı, sosyal medya hesaplarında da üzerinde terörist kıyafetiyle silahlı fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi.

Etiketler: PKK, pkk para, almanya, terör örgütü, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER