PKK'nın finans kaynağına darbe

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 473 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"8 Ekim günü ilimiz Şemdinli ilçesine bağlı Akbal ve Öveç köylerinde yapılan aramada, araziye ve dere yatağına saklanmış vaziyette toplam 473 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." AA