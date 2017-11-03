PKK'nın finans kaynağına ağır darbe vuruldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Yüksekova ilçesi Karlı köyünde bir adreste yapılan aramada 37 bin 500 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA