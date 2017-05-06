PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Elmabahçe Mahallesi kırsalında bir bahçenin duvarına gizlenmiş silah ve patlayıcı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile mahalleye bağlı Birik mezrası yakınlarındaki kırsal alanda arama ve tarama çalışmaları yapıldı.

Aramalarda, teröristlerce bahçe duvarı ve toprak altına saklanmış uzun namlulu silah, roketatar, 2 kilogram TNT, 2 kilogram A4 patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile bol miktarda pil ele geçirildi.