PKK'nın can damarı kesildi: Tam 176 terörist!

Güvenlik güçleri, ülke genelinde ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda da terör örgütü PKK'ya göz açtırmayarak, 176 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, örgüte yönelik yaz ayında da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve bahar aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi.

176 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'lı teröristlerin 1-31 Ağustos'taki saldırılarında 13 güvenlik görevlisi şehit oldu. Öğrenci, muhtar ve işçilerin de aralarında bulunduğu 6 sivilin yaşamını yitirdiği bu saldırılarda, bir çocuk yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 24 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Ağustos ayında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 176 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda, 548 zanlı gözaltına alındı, bu kişilerden 138'i tutuklandı.

Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Pülümür kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde sorumlularından "Şervan" kod adlı terörist olduğu öğrenildi. Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda ise sözde "grup sorumlusu" PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Gürpınar ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu olduğu belirlendi.

Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu belirlendi.

35 sığınak ve barınak imha edildi

Terör örgütü PKK açısından barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle önemli olan başta Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt olmak üzere yurt genelindeki çeşitli bölgeleri teröristlerden temizlemek ve örgüt mensuplarının yeniden toparlanmasını önlemek amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Güvenlik güçlerince ülke genelinde ağustos ayının ilk 24 gününde düzenlenen operasyonlarda, 62 piyade tüfeği, 4 makineli tüfek, 4 keskin nişancı tüfeği, bir roketatar, 2 AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 5 av tüfeği, 3 tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, 2 bin 920 kilogram amonyum nitrat, 50 el bombası, 6 bin 659 hafif silah mühimmatı, 2 antitank mayını, bin 814 adet uçaksavar mühimmatı ile yaşamsal malzemeler de bulundu.

Operasyonlarda 62 el yapımı patlayıcı imha edilirken, teröristler tarafından kullanılan 35 sığınak, barınak, mağara ve depo da kullanılamaz hale getirildi.

Ağustos ayında öne çıkan bazı terör olayları

- Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, 1 Ağustos'taki operasyonda PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basan 2 asker şehit düştü.

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 6 Ağustos’taki operasyonda terör örgütü PKK mensuplarıyla çatışan bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı.

- Bingöl’ün Genç ilçesinde, 10 Ağustos’ta keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasındaki çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos’ta teröristler ile sağlanan sıcak temasta yaralanan 2'si güvenlik görevlisi 3 kişiden bir başçavuş ile sivil 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu.

- Batman'ın Sason ila Kozluk ilçeleri arasındaki kırsalda, 12 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basan 2 asker şehit oldu.

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde, 14 Ağustos'ta kalekol inşaatında çalışan işçileri taşıyan sivil araca PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

- Şemdinli ilçesinde, 26 Ağustos’ta teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir polis ile 3 güvenlik korucusu hafif yaralandı.

- Diyarbakır-Bismil karayolunda, 29 Ağustos'ta askeri araçların geçişinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda, askeri araçların sevkiyatını yapan 2 sivil öldü.

- Bingöl kırsalında, 31 Ağustos’ta PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, biri yaralandı.

- Şırnak Yeşilyuva Mahallesi'nde 31 Ağustos'taki saldırıda ise Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledildi.