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Buradasınız : » » PKK'nın bomba yüklü 'drone'u düşürüldü

PKK'nın bomba yüklü 'drone'u düşürüldü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda terör örgütü PKK'nın taktik bombalı 'drone'u düşürüldü.

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PKKnın bomba yüklü droneu düşürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta uyguladığı havadan saldırı taktiğini Türkiye'de uygulayan PKK'nın bomba yüklü 'drone'u ilk kez Ağrı'nın Tendürek Dağı kırsalında görüntülendi.

Tüfek bombası, havan mermisi ile el bombası taşımaya müsait 300 metre uzaktan kontrol edilebilen kameralı Çin malı PKK drone'u ele geçirildi.

Komandoların etkisiz hale getirdiği drone üzerinde yer alan düzeneğin içerisine yerleştirilen el bombasının pimini çekmek için ayrı bir motorunun olduğu görüldü.

Düşürülen drone'nin tüfek bombası, havan mermisi ile el bombası taşımaya müsait 300 metre uzaktan kontrol edilebilen ve kameralı Çin malı olduğu belirlendi.

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda da terör örgütü DEAŞ, Türk askerlerine karşı bu silahı kullanmıştı.

“Tendürek’te operasyon sürüyor”

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar ise sürüyor. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor.  

Kaynak: İHA

Etiketler: tendürek, ağrı, Doğubayazıt, PKK, terör örgütü, teröristler
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