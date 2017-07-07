  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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PKK'nın Bismil'deki 'sözde köy komitesi' gözaltında

Diyarbakır'ın Bismil, Sur ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

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PKKnın Bismildeki sözde köy komitesi gözaltında

Diyarbakır'ın Bismil, Sur ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sur ilçesi Kumluçat köyü Kumrucak mezrasında terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kalaşnikof, tabanca, 4 şarjör, 93 fişek, hazine arazisinde bir metre derinlikte gömülü 4 çuval içinde 49 gaz maskesi ve 32 filtre ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bismil ilçesine bağlı Ambar köyünde örgüt adına faaliyet yürüten şüphelilerin sözde köy komitesi kurarak, PKK/KCK adına karar aldıkları, sözde vergilendirme gibi görevleri yerine getirdikleri yönündeki delillere istinaden operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 cep telefonu, 9 fişek, hafıza kartı, etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait fotoğraf, terör örgütü YPG adına düzenlenmiş belge, 5 bez parçası, 2 mektup, yasak yayın ve CD ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı, bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Silvan ilçesine bağlı Demirkuyu köyü mevkisindeki stabilize yola teröristlerce el yapımı patlayıcı yerleştirildiği istihbaratının ardından operasyon yapıldı.

Operasyonda 12 kilogramlık 2 tüpe 100 kilogram amonyum nitratla tuzaklanan patlayıcı imha edildi. AA

Etiketler: terör operasyonu, Diyarbakır
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