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PKK'lı teröristlerin üzerinden FETÖ elebaşının kitabı çıktı

Şırnak Silopi'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada F ve L serisi dolar ile FETÖ elebaşının kitapları bulundu.

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PKKlı teröristlerin üzerinden FETÖ elebaşının kitabı çıktı

Şırnak Silopi'de terör örgütü PKK operasyonunda, 19 kişi gözaltına alındı.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplardan ele geçirilen örgütsel dokümanlardan elde edilen bilgilerle örgütle bağlantısı tespit edilenlere operasyon düzenlendi. 

Terör örgütü PKK'nın silahlı aparatı YPS içerisinde kurye, milis ve işbirlikçi olarak faaliyet gösteren 19 şüpheli gözaltına alındı. 

Yapılan aramalarda marka ve model bilinmeyen üzerinde Arapça yazılar yazılı tabanca ve tabancaya ait 57 fişek, 2 adet FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait örgütsel kitap, 1 adet F serisi ve 1 adet L serisi olmak üzere toplam 2 adet 1 dolar, PKK terör örgütünü simgeleyen sembol ve resim içeren dokümanlar, 2 ruhsatlı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA

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