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Buradasınız : » » PKK'lı teröristlerin sığınağında 150 kilo patlayıcı madde bulundu

PKK'lı teröristlerin sığınağında 150 kilo patlayıcı madde bulundu

Van'ın Erciş ilçesindeki terör operasyonunda, bir sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 150 kilogram amonyum nitrat bulundu.

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PKKlı teröristlerin sığınağında 150 kilo patlayıcı madde bulundu

Van'ın Erciş ilçesindeki terör operasyonunda, bir sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 150 kilogram amonyum nitrat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Ağırkaya Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Ercilli" operasyonu yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonda güvenlik güçlerince tespit edilen sığınakta, teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mazotla güçlendirilmiş 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sığınakta ayrıca kürek, piknik tüpü, çapa, 2 siyah renkli puşi, şemsiye, poşet sarılı sabun, güneş paneli, kavanoz ve demlik ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği de vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, terör operasyonu, amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı, PKK
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