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Buradasınız : » » PKK'lı teröristlerin Kandil'de nefesi kesildi

PKK'lı teröristlerin Kandil'de nefesi kesildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 23 Şubat'ta icra edilen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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PKKlı teröristlerin Kandilde nefesi kesildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 23 Şubat'ta icra edilen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınma alanlarına 23 Şubat'ta hava harekatı icra edildi. Harekat sonucu 10 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.

Bitlis'in merkezinde devam eden operasyonda, 10 terörist ölü, bir terörist sağ ele geçirildi. Operasyonda, 8 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, bir makineli tüfek ve 4 el bombasına el konuldu.

Bölücü örgüt içinde infaz

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında yaşam alanı olarak kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta teröristlerce infaz edildiği belirlenen 2 teröristin cesedi bulundu. Sığınakta ayrıca muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde icra edilen operasyonda 3 terörist öldürüldü, bir piyade tüfeği, bir araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyonda, bir piyade tüfeği, 22 piyade tüfeği fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirildi. İş birlikçi olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: Irak, Kuzey Irak, terör operasyonu, Kandil, teröristler
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