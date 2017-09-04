PKK'lı teröristlerin inlerine girildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Eylül'de Genç ilçesi Dikpınar köyü kırsalında Şehit Piyade Onbaşı Miktad Sümer - 63 operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 sığınakta, biri basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat, gazlı fırın, 10 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.