PKK'lı teröristlerin inleri imha edildi

Diyabakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Lice, Hazro, Kulp ve Silvan ilçelerinde 18 Ekim'de başlatılan "Bayrak-64 Şehit Güvenlik Korucusu Cevat Bilgiç Operasyonu" dün başarıyla tamamlandı.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi.

Silvan ilçesindeki Dağcılar Kırsak Mahallesine bağlı Kayabağı ve Ergeçidi mezraları ile Erkenciler Mahallesi sınırlarında 4 doğal kaya oyuğuna gizlenmiş ev tipi fırın, 12 kilogramlık tüp, 8 küçük tüp, 2 fırın tepsisi, 2 palaska, 2 tişört, 3 çift ayakkabı, 4 litre ayçiçek yağı, 200 gram toz şeker ve 200 gram un, Silvan'ın Erkenciler ile Lice ilçesinin Kerpiçören kırsal mahalleleri sınırlarında ağaçların arasına gizlenmiş ve toprağa gömülü bidon, 3 gaz maskesi, çelik yelek, 4 boş kütüklük, 12 kilogramlık tüp, küçük tüp ve 18 litre ayçiçek yağı bulundu.

Operasyonda 70 konut ve eklentilerinde adli arama yapılırken 2 şüpheli gözaltına alındı, 305 araç ve 779 kişinin sorgulaması yapıldı, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.