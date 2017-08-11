  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.557
    EURO 4.185
  • BIST 106438.47
    ALTIN 147.232
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde infilak ettirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKKlı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Altınsu köyünde devriye gezen güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcıyı fark ederek, yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Ekipte yer alan ve patlamanın etkisiyle hafif yaralanan bir polis memuru, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: Hakkari, şemdinli, PKK, teröristler, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER