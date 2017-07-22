Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcı imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında ilçeye bağlı Hallaç köyü mevkisinde arazide mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi.

Yol güvenliğinin alınmasının ardından patlayıcı düzeneği, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.