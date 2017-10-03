PKK'lı teröristler tünel kazarak firar etmeye kalktı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dün arama yapıldığı belirtildi.

Arama neticesinde PKK terör örgütü üyesi hükümlü ve tutukluluların kaldığı terör koğuşunda, tünel kazılması girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Cezaevi Bölük Komutanlığınca gerekli araştırmalar yapılmış olup, cezaevi çevresinde herhangi bir tünel bulunup bulunmadığının tespiti hususunda tedbiren kepçe ile kazı çalışması devam etmektedir. Cezaevinde yapılan sayım ve denetimlerde hükümlü ve tutuklu mevcudunun tam olduğu, herhangi bir firarın olmadığı tespit edilmiştir. "

Açıklamada, Ceza İnfaz Kurumunun genel işleyişinin devam ettiği, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kaydedildi.