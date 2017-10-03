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Buradasınız : » » PKK'lı teröristler okula el yapımı patlayıcı bırakmış

PKK'lı teröristler okula el yapımı patlayıcı bırakmış

Diyarbakır'da bir ilkokulun bahçesinde bulunan, parça ve basınç tesirli olduğu tespit edilen patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

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PKKlı teröristler okula el yapımı patlayıcı bırakmış

Diyarbakır'da bir ilkokulun bahçesinde bulunan, parça ve basınç tesirli olduğu tespit edilen patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin Dicle Mahallesi Fiskaya Caddesi'ndeki Şair Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulunun bahçesinde el yapımı patlayıcı bulunduğunu fark eden öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi.

Sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okulun bahçesinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Uzman ekiplerce yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilerek, bırakıldığı yerden alındı.

Parça ve basınç tesirli olduğu belirlendi

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen patlayıcının parça ve basınç tesirli olduğu tespit edildi.

Patlayıcının erken fark edilmesi, olası bir faciayı önledi.

Patlayıcıyı okul bahçesine bırakan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Etiketler: Diyarbakır, PKK, terör örgütü, teröristler
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