  • 22 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 4.331
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.023
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PKK'lı terörist ATAK taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildi

PKK'lı terörist ATAK taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildi

Siirt'te terör operasyonda bir PKK'lı terörist ATAK taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKKlı terörist ATAK taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Çırpılı Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Şeyh Ömer Dağı mevkisinde bir grup terörist bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat birlikleri, asayiş komando timleri, güvenlik korucuları ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bölgede tespit edilen bir teröristin Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı ATAK taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklmada, arama faaliyetlerinde 2 el bombası, kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, gündüz görüş dürbünü ve telsiz ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonun aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, PKK, terör operasyonu, insansız hava aracı, hava destekli operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER