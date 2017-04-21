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Buradasınız : » » PKK'lı hainler mühimmatları camiye gizlemiş

PKK'lı hainler mühimmatları camiye gizlemiş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerin camiye gizlediği 2 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait mühimmat ile el bombası ele geçirildi.

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PKKlı hainler mühimmatları camiye gizlemiş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca camiye gizlenmiş silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerince Üçbasamak köyü ile Dağarcık mezrası sınırlarındaki bölgede PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarına ait silah ve mühimmatın ele geçirilmesi amacıyla önceki gün 19.00'dan itibaren operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, Dağarcık Mezrası Camisi'nde teröristlere ait 2 kalaşnikof, bu silahlara ait 60 fişek ve 2 şarjör, el bombası, 2 el telsizi, 3 terörist kıyafeti, 2 şemsiye, sözde örgüt kimlik kartı ve flaş bellek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, mezrada teröristlerce kullanılan araç bulunduğu kaydedildi.

Etiketler: Diyarbakır, silvan, PKK, teröristler, terör operasyonu
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