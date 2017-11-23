  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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PKK/KCK'ya 6 ilde eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyona 19 şüpheli gözaltına alındı.

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PKK/KCKya 6 ilde eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği Adana'daki operasyonda, polis bazı evlere girerken koçbaşı kullandı.

Operasyonlar sonucu 6 kentte PKK/KCK'nın üniversite ve gençlik yapılanmasında yer aldığı, örgüte finans sağladığı ve kuryeliğini yaptığı ileri sürülen 19 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Çalışmaların devam ettiği ve gözaltı sayısının gün içerisinde artabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, pkk/kck
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