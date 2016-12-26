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PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu yakalandı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen M.B, gözaltına alındı.

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PKK/KCKnın sözde eski İzmir sorumlusu yakalandı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen M.B, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.B'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, M.B'yi HDP Konak İlçe Başkanlığı yakınındaki bir kafeteryada gözaltına aldı.

PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu da iddia edilen M.B'nin, HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un da şüpheli olarak yer aldığı soruşturma dosyası kapsamında Diyarbakır'a gönderileceği kaydedildi. AA

Etiketler: pkk/kck, İzmir sorumlusu, terör örgütü
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