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PKK/KCK'nın sözde bölge yöneticisi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olduğu belirtilen Ahmet K, Ankara'da gözaltına alındı.

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PKK/KCKnın sözde bölge yöneticisi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olduğu belirtilen Ahmet K, terörle mücadele ve istihbarat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olan ve polis tarafından uzun zamandır aranan Ahmet K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Tanınmamak için top sakal bırakıp saç stilini değiştirdiği belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet K.'nın sorgusu sürüyor.

Etiketler: terör örgütü, terör operasyonu, pkk sorumluları, PKK, kck
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