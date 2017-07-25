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PKK/KCK'nın propagandasını yapan 5 kişiye gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

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PKK/KCKnın propagandasını yapan 5 kişiye gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama ve yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, O.B, S.U, H.Ç, E.A. ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, bir CD, bir harici bellek, 2 taşınabilir bellek, 2 hafıza kartı ile 2 dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Etiketler: PKK, kck, izmir, terör örgütü, terör operasyonu
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