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PKK/KCK'nın mahalle yapılanmasına operasyon: 37 gözaltı

6 ilde İzmir merkezli, terör örgütü PKK/KCK adına mahalle yapılanması oluşturarak örgüt adına para topladıkları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.

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PKK/KCKnın mahalle yapılanmasına operasyon: 37 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütünün sözde mahalle yapılanması oluşturarak örgüte finans sağladıkları tespit edilen 41 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere Ankara, Kocaeli, İstanbul, Erzurum ve Manisa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda toplatma kararı bulunan yasak yayınlar, çok sayıda örgütsel doküman, 2 av tüfeği ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, PKK, kck, mahalle yapılanması
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