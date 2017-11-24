PKK/KCK operasyonunda gözaltı sayısı 29'a çıktı

PKK/KCK'ya yönelik Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da dün düzenlenen operasyon kapsamında 10 zanlı daha yakalandı.

Böylece PKK/KCK'nın üniversite ve gençlik yapılanmasında yer aldığı, örgüte finans sağladığı ve kuryeliğini yaptığı öne sürülerek gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana merkezli 6 ilde dün PKK/KCK'nın üniversite ve gençlik yapılanmasında yer aldığı, örgüte finans sağladığı ve kuryeliğini yaptığı öne sürülen 19 kişi gözaltına alınmıştı.

AA