PKK/KCK operasyonu: 50 tutuklama

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyelere sevk edilen 62 kişiden 30'u tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinin yanı sıra Tarsus, Silifke ve Gülnar ilçesinde gözaltına alınan 112 zanlıdan 63'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri ifadesinin ardından salıverildi, 62'si ise adliyelere sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 30'u tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın da aralarında yer aldığı 49 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 139 kişiden 112'si gözaltına alınmıştı.

Kayseri

Kayseri'de terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, "örgüt üyesi olmak ve örgüt adına propaganda yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ

Elazığ'da terör soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadeleriniden sonra tutuklanma talebiyle Elazığ Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK yapılanması içinde yer aldıkları ve örgüte eleman temin ettikleri iddia edilen şüphelilere ait bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.