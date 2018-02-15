PKK ve DHKP-C propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye destek vererek sosyal medya aracılığıyla övücü paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda B.U, G.Ç, M.Y, A.E. ve Y.Z.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Z.A. ifadesi sonrası salıverildi.

B.U. ve G.Ç. "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, M.Y. ile A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA