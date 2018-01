PKK Suriye'deki varlığını PYD üzerinden sürdürüyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, örgütün 2002'deki kongresinde elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kuruldu. Kadrosu Kandil Dağı'nda eğitilen PYD, iç savaşın başlamasından sonra Suriye'nin kuzeyinde hızla yuvalandı. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yoğun uluslararası destek alan PYD/PKK, Suriye-Türkiye sınırının yüzde 65'inde kurduğu işgal düzenini pekiştirmek için halkı göçe zorladı ve silah altına aldı.

Suriye'de Mart 2011'de Beşşar Esed rejimine karşı başlayan gösterileri fırsata çeviren terör örgütü PYD/PKK, ülkenin kuzeyindeki yuvalanma faaliyetlerine hız verdi.

Güvenlik kaynaklarından edinen bilgiye göre PYD, PKK'nın Suriye'deki kolu olarak, örgütle aynı teşkilat yapısı, yönetici kademesi, taktik, askeri yapılanma, propaganda araçları, finans kaynakları ve eğitim kamplarını paylaşıyor.

PYD/PKK, Suriye’de iç savaştan önce PKK yapısı içinde etkin rol oynamazken, ülkedeki kaos sürecinde doğan DEAŞ tehdidi ve Beşşar Esed rejiminin desteğiyle görünürlüğünü artırdı.

Ekim 2015'ten itibaren DEAŞ ile mücadele ettiği gerekçesiyle PYD'ye gönderilen dış yardımın artmasıyla örgüt, ana gövdesi PKK'ya silah ve mühimmat aktarmaya başladı.

Terör örgütü PKK'nın (Türkiye'deki) üyelerinde, 2016'da PYD mensuplarının sınır hattından ulaştırmaya çalıştığı çok sayıda roketatar, el bombası, M16 uzun namlulu silah, AK-47 tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

PYD'nin kuruluşu ve yapısında PKK imzası

Terör örgütü PKK ile PYD arasındaki ilişkilerin en görünür hale geldiği alanlardan birini de örgütlerin strateji ve taktiklerinin belirlendiği sözde kongreler oluşturuyor.

PYD/PKK'nın kuruluş kararı, PKK’nın 2002'deki 8'inci kongresinde, elebaşı Öcalan'ın talimatı doğrultusunda alındı.

PYD'nin yapısını oluşturan temel kararlar, 2003'den itibaren düzenlenen kongrelerle belirlendi.

Kurulduğu ilk dönemlerde PKK'nın Kandil'deki kamplarını kullanan PYD, Suriye'de iç savaş başladıktan sonra ülkenin kuzeyinde kendi kamplarını oluşturmaya başladı.

PYD, terör örgütü PKK'nın sözde eş başkanlık sistemini kopyalarken, PYD'nin iç tüzüğü bizzat PKK elebaşlarınca hazırlandı.

PKK ve PYD elebaşları arasındaki güçlü ilişki

Terör örgütü PKK tarafından seçilen PYD üst düzey terörist kadrolarında, Kandil'deki kamplarda bulunmuş çok sayıda PKK üyesi yer alıyor.

PKK ile örgütün Suriye'deki yapılanması PYD'nin elebaşları arasındaki bağlar 1980’li yıllara dayanıyor.

PYD'nin ilk sözde eş başkanı Barzani Muhammed’in, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ile, bir diğer eski eş başkan Salih Müslim’in ise PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile eskiye dayanan ilişkileri olduğu biliniyor. Bu dörtlünün ilişkilerini gözler önüne seren fotoğraflar internet üzerinde de bulunuyor.

Bu bağlar, PKK elebaşlarının, Suriye yapılanması PYD içerisine güvendikleri ve kişisel ilişkileri olan teröristleri yerleştirerek örgütün yönetimini elinde tuttuğunu ortaya koyuyor.

PYD/PKK içinde PKK mensupları

PKK, bazı üyelerini PYD saflarına kaydırarak silahlı eylemleri yürütmeleri için görevlendirdi.

PKK'nın Türkiye'deki terör eylemlerini yürüttüğü HPG'nin birçok eski sorumlusu Suriye'ye geçerek silahlı kanadı oluşturan YPG yöneticileri arasında yer alıyor.

Yine PKK'nın Türkiye, Suriye, Irak ve İran'daki unsurlarının bağlı olduğu çatı örgütü KCK'da halihazırda rol üstlenen bazı teröristler, PYD'nin Suriye'deki mali ve silahlı faaliyetlerinden sorumlu.

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den kaçan Talal Silo, Aralık 2017'de AA'ya verdiği röportajda, PKK’nın Kandil kadrolarının PYD içerisindeki yerini şu sözlerle anlatmıştı:

"(Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin) Cilo başkan olsa da kendisinden üstte bir otorite var. Bu kişi Bahoz Erdal. Bahoz da talimatları Kandil'den yani Sabri Ok'tan alıyor. Erdal, Kandil'e atanınca yerine Nureddin Sofi geldi. Cilo'ya talimatları bu veriyor."

PKK ile PYD/PKK'nın silah işbirliği

PKK, Türkiye, Irak, İran ve Suriye’deki tüm terörist faaliyetlerini, Murat Karayılan'a bağlı HPG isimli alt terör kuruluşu üzerinden yönetiyor.

PKK ve Suriye'deki kolu PYD/PKK, silahlı kanatları HPG ve YPG vasıtasıyla Suriye'deki faaliyetlerini eşgüdümlü sürdürüyor. Bu yapı içerisinde Irak'ın kuzeyinden getirilen teröristler, Suriye'de PYD/PKK saflarında savaşıyor.

Türk güvenlik güçleri, 2015 ve 2016’da Türkiye-Suriye sınır hattında, PKK’nın Türkiye’deki üyelerine ulaştırmak istediği çok miktarda patlayıcı madde, silah ve mühimmat ile örgütsel malzemeyi ele geçirmişti. Sınır hattında örgüte ait olduğu tespit edilen ve imha edilen tüneller, örgütler arasındaki silah ve mühimmat ilişkisini ortaya çıkarmıştı.

PYD ve PKK'nın kirli medya ittifakları

Terör örgütü PKK yanlısı medya kuruluşları, örgütün Suriye kolu PYD/PKK ile arasındaki ilişkinin açığa çıktığı önemli bir alan haline geldi.

PKK propagandası yapan yayın organlarında, PYD/PKK'nın düzenlediği gösterilerde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın afişleri ve PKK sembollerinin yer alması dikkati çekiyor.

Böylece terör örgütü PKK'nın yayın organları, örgütün Suriye'deki yan kuruluşu PYD/PKK'nın PKK ile ilişkisini gün yüzüne çıkarıyor.

Örneğin, PYD/PKK Yürütme Komitesi tarafından 2009'da yayımlanan bir bildiride, "A. Öcalan'ın görüşlerinin bölgedeki tüm halkların çıkarına olduğu" hususları ileri sürülmüştü.

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Hawar Haber Ajansı (ANHA), 10 Şubat 2016'daki haberinde, "YPG'li gençlerin, Türkiye'deki Şırnak/Cizre, Silopi, Mardin/Nusaybin, Diyarbakır/Sur, Hakkari'deki terör eylemlerine destek vermek üzere seferberlik ilan ettikleri, YPS'li gençler ile omuz omuza savaşmak istediklerini" iddia etmişti.

PKK ve PYD'nin işbirliğini gösteren uluslararası açıklamalar

NATO'ya bağlı teröre Karşı Savunma Mülkiyet Merkezi'nin yıllık dergisi "Defence Against Terrorism"de (Terörizme karşı Savunma) Andrew Self ve Jared Ferris imzalı ve "Dead Men Tell No Lies: Using Killed in Actions (KIA) Data to Expose PKK's Regional Shells Game" (Ölü insanlar yalan söylemez: PKK'nın bölgesel kılıf oyununu açığa çıkarmak için ölü dataları kullanmak) başlıklı makalede, "Suriye iç savaşında PYD/YPG, saflarında bulunan teröristlerin büyük ölçüde Türkiye, Irak ve İran'dan gelen PKK'lılar olduğu, bu teröristlerin yüzde 16'sının Türkiye'den geldiği, PKK'nın web sayfasındaki ölüm ilanlarında doğum ve katılım yerlerinin PKK-PYD-YPG- arasındaki geçişkenliği ortaya koyduğu" vurgulanmıştı.

ABD eski savunma Bakanı Ashton Carter da 28 Nisan 2016'da kongredeki oturumda terör örgütü PKK/KCK ile PYD/YPG arasında ilişki bulunduğunu açıkça ifade etmişti.

İspanya polisinin YPG saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a adam gönderen şahıslara yönelik yürüttüğü operasyona ilişkin Ocak 2017'de tamamlanan dava dosyasında sanıklara isnad edilen suçlar bölümünde, "PKK ile ilişkili yapılara adam kazandırmak, eğitim vermek ve eğitilen şahısların YPG saflarında savaşmak üzere savaş bölgelerine gidişlerine destek sağlamak" ifadelerine yer verilmişti.

Zorunlu göçlerle nüfus yapısını değiştirme uygulaması

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde halka baskı yaparak göçe zorluyor.

Suriye'nin kuzeyinin Kürtlere ait olduğunu öne süren PYD/PKK, Kürtlerin azınlık olduğu ya da Kürt nüfusun hiç olmadığı bölgeleri bile ele geçirmeye çalışıyor.

PYD/PKK, bu hedefle baskı ve işkence yaptığı yüzbinlerce sivili yerinden etti.

Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerden kaçan sivillerin evlerine dönmesine de izin vermiyor.

Örgüt, bölge halkının kimlik ve tapularının saklı olduğu merkezleri de tahrip ediyor, bölgenin Kürtlere ait olmadığının ispat edilmemesi için demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlıyor.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Koordinatörü Mudar Hammad el-Esad, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın, 2012'den itibaren yoğun biçimde silahlanarak Suriye'nin kuzeyindeki farklı noktalarda Arap, Kürt, Süryani ve Türkmen nüfusa yönelik tehcire başvurduğunu ve Afrin civarındaki bölgeler haricinde, örgütün zorla göç ettirdiği nüfusun toplam 1 milyon 955 bine ulaştığını söylemişti.

Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı Mahmut Allito da Afrin'in güneydoğusunda yer alan Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki 60 yerleşimde 250 bin civarında sivilin terör örgütü PYD/PKK tarafından göç ettirildiğini belirtmişti.

Gençleri zorla silah altına alıyorlar

Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kisvesi altına saklanan PYD/PKK, 2015’ten itibaren işgal ettiği alanlardaki gençleri zorla silah altına alıyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, silahlı kadrolarını güçlendirmek ve yuvalandığı bölgelerin işgalini sağlamlaştırmak için bu yola başvuruyor. Ancak örgütün safında yer almak istemeyen çok sayıda genç bölgeden kaçmak zorunda kalıyor. Örgüt, böylece kontrol ettiği bölgelerdeki aileleri de parçalıyor.

PYD/PKK, Suriye’nin kuzeyinde fiili olarak hakimiyeti altında tuttuğu bölgelerde, sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ve medya başta olmak diğer birçok alanda baskıcı ve ayrımcı bir yol izliyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Suriye-Türkiye sınır hattının da yüzde 65'i terör örgütünün işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA