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Buradasınız : » » PKK şüphelisi 3 kişi askeri yasak bölgede yakalandı

PKK şüphelisi 3 kişi askeri yasak bölgede yakalandı

Edirne'deki hudut askerleri, 2'si terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 3 kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.

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PKK şüphelisi 3 kişi askeri yasak bölgede yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" olarak anılan hudut birliği sınır boyu askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında askeri yasak bölgeden yasa dışı yoldan yurt dışına çıkış hazırlığındaki bir grubu tespit etti.

Yanlarında çocukların da olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlardan 40 yaşındaki A.G.'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK faaliyetlerinde bulunduğu, 40 yaşındaki U.K.'nın ise PKK'ya Almanya'da katıldığı ve Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu, kaçak olarak girdiği Türkiye'den Bulgaristan'a kaçmak isterken 2016'da yakalandığı ve kaldığı cezaevinden geçen yıl tahliye olduğu belirlendi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, hudut askerleri, Edirne, askeri yasak bölge
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