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PKK sempatizanlarının evinden FETÖ kitabı çıktı

Isparta'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların evinde, FETÖ elebaşı Gülen'in yazdığı kitap bulundu.

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PKK sempatizanlarının evinden FETÖ kitabı çıktı

Isparta'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların evinde, FetullahçıTerör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitap bulundu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, zanlıların PKK propagandası yaptıklarını ve devletin kurum ve organlarını aşağılayacağı paylaşımlarda bulunduklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Terör örgütü PKK sempatizanlarının evlerinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı ve toplatma kararı bulunan kitap ile ruhsatsız tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: ısparta, fetö
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