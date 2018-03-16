PKK saldırısında ölenlerin yakınlarından Mehmetçik'e destek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörün acısını yaşayan, operasyonlar sayesinde huzura kavuşan vatandaşlar, Afrin'de de terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ve halkın zulümden kurtarılması için dua ediyor.

Saldırıda 6 yeğenini ve 2 yakınını kaybeden Fikret Aslan, saldırının olduğu gün teröristlerin köye baskın yaptığını ve 8 kişinin katledildiğini söyledi.

Mehmetçik'in köye gelmesiyle teröristlerin köyden kaçtığını dile getiren Aslan, 31 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acıyı halen yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "O acıyı ömür boyu unutmayacağız. Allah da onlara bu acıyı yaşatsın. Çocukların, bebeklerin ne suçu vardı? Dinimizde kadına el kaldırmak var mı? Ne dinimizde ne insanlıkta var. Onları lanetliyoruz" dedi.

Terör örgütünün, Türkiye'nin huzurunun, birlik, beraberlik ve kardeşliğinin bozulmasını, vatanın bölünmesini amaçladığını dile getiren Aslan, "Bunlar satılmış insanlardır. Ülkemizde gül gibi yaşıyoruz ama dış mihraklar rahat bırakmıyor" diye konuştu.

Terör örgütünün benzer saldırıları bu kez de Suriye'de gerçekleştirdiğini aktaran Aslan, şöyle devam etti:

"Terör örgütleri dış güçlerin maşası. Bu, Kürtlük'le alakası olmayan bir şey. Bunlara taviz vermemek lazım. Devletimizle beraberiz. Allah Afrin'deki Mehmetçik'in yardımcısı olsun. Allah onlarla beraber olsun. Harekatı destekliyoruz."

Tunç: "O gün hayatımda görmediğim korku ve acıyı yaşadım"

Saldırı sırasında 7 yaşında olduğunu ve yaralı kurtulduğunu anlatan Rıdvan Tunç, o gün silah sesleri ile uykudan uyandığını hatırladığını söyledi.

Evlerinin ateşe verilmek istendiğini belirten Tunç, "31 yıl geçmesine rağmen hala o acıyı bugünkü gibi yaşıyoruz. Terörü lanetliyoruz" diye konuştu.

Tunç, şunları kaydetti:

"O gün hayatımda görmediğim korku ve acıyı yaşadım. Savunmasızdık. PKK'lılar otomatik silahlarla ailemizi taradı. Ailemizden 5 kişi şehit oldu. Halam, teyzem ve ben de yaralandım. Anlatılacak gibi değil. O acı aklımdan çıkmıyor. Her hatırladığımda olaylar canlanıyor. Üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen hala o acıyı bugünkü gibi yaşıyoruz. Kadınlar, çocuklar, savunmasız insanlar, bu caniler tarafından katledildi."

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine dua ettiklerini aktaran Tunç, "Afrin'deki askerlerimizi canı gönülden kutluyoruz. Her zaman onların yanındayız. Gönlümüz, yüreğimiz, kalbimiz daima onlarla" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden 8 kişinin akrabalarından Hüseyin Meşe de acının, hep kalplerinde olacağını belirterek, terörü lanetledi. Mehmetçik'e başarı dileyen Meşe, güvenlik güçlerini Allah'a emanet ettiklerini kaydetti.

PKK'lı teröristlerce 1987 yılında ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Açıkyol köyünde düzenlenen saldırıda, Tunç ailesinden 24 yaşında Şerini, 16 yaşında Selma, 6 yaşında Felek, 50 yaşında Şerife ve 54 yaşında Cumhur, 17 yaşında Bedran Erdem, 14 yaşında Süleyman ve 10 yaşında Selim Ayık hayatını kaybetti.

Kaynak: AA