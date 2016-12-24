PKK propagandası yapanların evlerinde FETÖ dökümanları

Mardin'de sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait örgütsel dokümanlar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya aracılığı ile PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişinin Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilere ait 2 adreste yapılan aramada terör örgütüne FETÖ'ye ait örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada FETÖ terör örgütüne ait 5 CD, 34 çeşitli fotoğrafların bulunduğu CD, 1 ruhsatsız av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 54 kuru sıkı fişeği, başkasına ait eski tarihli korucu kimliği, örgütsel kitap ve doküman, 1 diz üstü bilgisayar, 4 bilgisayar kasası, 1 harici hard disk ve Savur Belediyesi çalışanı olduğunu gösteren seminer katılım kartı bulunmuştur." AA