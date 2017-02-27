  • 27 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.599
    EURO 3.812
  • BIST 88100.88
    ALTIN 145.324
Buradasınız : » » PKK propagandası yapan HDP'li İl Başkanı adliyede

PKK propagandası yapan HDP'li İl Başkanı adliyede

Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında HDP İzmir İl Başkanı Mahfuz Güleryüz'ün de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKK propagandası yapan HDPli İl Başkanı adliyede

İzmir'de, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HDP İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde organize edilen eylemde terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında HDP İl Başkanı Mahfuz Güleryüz'ün de bulunduğu 2'si kadın 5 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki izinsiz gösteride terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı, Behzat kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesine tepki amacıyla pankart açıldığı iddiasıyla 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

HDP'li yöneticilerin evlerinde terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı çok sayıda doküman ele geçirilmişti.

Etiketler: pkk propagandası, terör, hdp
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER