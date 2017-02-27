Türkiye » PKK propagandası yapan HDP'li İl Başkanı adliyede Buradasınız : Ana Sayfa

PKK propagandası yapan HDP'li İl Başkanı adliyede

Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında HDP İzmir İl Başkanı Mahfuz Güleryüz'ün de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.