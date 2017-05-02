PKK propagandası yapan HDP'li başkan hakim karşısında

Adana'da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan aralarında Eski HDP Ceyhan İlçe Başkanı Özdemir'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Cengiz Ertaş, Tahir Özdemir, Mahmur Doğan ile tutuksuz Şehri Y, Hüsnü E, Murat S. ve Halil İbrahim B. ile avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Özdemir savunmasında, HDP'deki görevinin 2016 yılında sona erdiğini söyledi.

İllegal bir faaliyetinin olmadığını ileri süren Özdemir, "Mahkeme heyetinin göstermiş olduğu Facebook sayfası bana ait değildir. Örgüt üyeliği suçunu kabul etmiyorum. İlçe başkanı olarak telefon numaram birisinin üzerinden çıkmış olabilir. Tahliyemi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Ertaş da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yasa dışı bir eyleme katılmadığını öne sürdü.

Doğan ise "Agit" isimli bir şahsın kendinden düğünde havaya sıkmak için tüfek istediğini iddia ederek "Telefonda böyle bir görüşme yapmanın doğru olmadığını vurgulayarak Agit'i yanıma çağırdım. Bu telefon görüşmesi PKK terör örgütüne mühimmat temini için değildir. Bu görüşme örgüsel bir faaliyet değildir, çarpıtılmıştır." diye konuştu.

Diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

İddia makamı ise tutuklu sanıkların adlarına kayıtlı telefon hatlarının örgütün dağ kadrosunda mensup bir teröristin üzerinde ele geçirildiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirterek, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Özdemir'in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.