PKK propagandası yapan 3 avukata gözaltı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya destek verip, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 8 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı, zanlılardan 3'ü gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
PKK/KCK-TY yapılanmasına bağlı hukuk komitesi içerisinde faaliyet yürüttükleri, gözaltına alınan örgüt mensupları hakkındaki hukuksal süreci yakından takip ettikleri, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları belirlenen Mersin Barosuna bağlı 8 avukatın yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 avukat gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlı aranıyor.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.