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Buradasınız : » » PKK operasyonunda FETÖ elebaşının kitabı bulundu

PKK operasyonunda FETÖ elebaşının kitabı bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen terör örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

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PKK operasyonunda FETÖ elebaşının kitabı bulundu

Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda ile terör örgütü PKK/KCK/YPG mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen gruba yönelik operasyon düzenledi.

11 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, ruhsatsız silah, fişek, av tüfeği, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, pkk operasyonu, PKK, FETÖ operasyonu, fetö
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