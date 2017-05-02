PKK operasyonunda 7 odalı sığınak ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 7 odalı sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığınca 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Tatvan ilçesi Çavuşlar köyü bölgesinde, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-1" operasyonu icra edildiği belirtildi.

Operasyonda biri mutfak, biri banyo olmak üzere 7 odalı sığınak, avcı boy çukuru, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve el telsizi ile çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, sığınak ve malzemelerin cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.