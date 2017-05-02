  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kahramanmaraş 29º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.529
    EURO 3.848
  • BIST 94424.55
    ALTIN 142.288
Buradasınız : » » PKK operasyonunda 7 odalı sığınak ele geçirildi

PKK operasyonunda 7 odalı sığınak ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 7 odalı sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKK operasyonunda 7 odalı sığınak ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 7 odalı sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığınca 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Tatvan ilçesi Çavuşlar köyü bölgesinde, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-1" operasyonu icra edildiği belirtildi.

Operasyonda biri mutfak, biri banyo olmak üzere 7 odalı sığınak, avcı boy çukuru, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve el telsizi ile çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, sığınak ve malzemelerin cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Etiketler: Bitlis, tatvan, terör örgütü, PKK, teröristler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER