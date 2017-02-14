PKK operasyonunda 450 kg amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda yaklaşık 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik 10 Şubat'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-57 Operasyonu" sürüyor.

Tunceli Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı 1'inci Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyon kapsamında beş sığınak içinde ve üç ayrı noktada gizlenmiş yaklaşık 450 kilogram amonyum nitrat, bin 300 kilogram gıda maddesi ile giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi.