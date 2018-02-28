  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » PKK kamplarına eleman toplayan bir kişi Diyarbakır’da yakalandı

PKK kamplarına eleman toplayan bir kişi Diyarbakır’da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, İstanbul’dan Irak ve Suriye’deki örgüt kamplarına eleman topladığı ileri sürülen bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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PKK kamplarına eleman toplayan bir kişi Diyarbakırda yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK’nın Irak ve Suriye’deki kamplarına götürmek amacıyla İstanbul Okmeydanı'ndan eleman topladığı iddia edilen Z.Y. adlı kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren PKK/KCK’lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirtilen Z.Y.’nin Diyarbakır’da gizlendiğini tespit eden terör polisi, örgüt adına kurye ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan zanlıyı 20 Şubatta Diyarbakır’da yakalayarak İstanbul’a getirdi.

Zanlı, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasından sonra mahkemeye sevk edilen Z.Y. ‘terör örgütüne yardım ve yataklıktan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: terör örgütü, terör, suriye, PKK, İstanbul, Irak, Diyarbakır
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