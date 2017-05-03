  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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PKK günden güne eriyor

Bölücü terör örgütü PKK'ya 2016'nın ilk dört ayında 415 terörist katılırken, 2017 yılının ilk 4 ayında bu sayı 41 oldu. Aynı dönemde 229 terörist devletin adaletine sığındı.

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PKK günden güne eriyor

Bölücü terör örgütü PKK'ya 2016'nın ilk dört ayında 415 terörist katılırken, 2017 yılının ilk 4 ayında bu sayı 41 oldu. Aynı dönemde 229 terörist devletin adaletine sığındı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve teslim olan terörist sayıları paylaşıldı.

Buna göre, geçen yılın ilk dört ayında 415 kişi örgüte katılırken, bu sayı 2017'nin aynı döneminde yüzde 90 düşüşle 41'de kaldı.

2016 yılı ocak ayında 152, şubatta 124, martta 80, nisanda 59, 2017 ocakta 11, şubatta 12, martta 10 ve nisanda 8 kişi örgüte katıldı.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında 229 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Etiketler: PKK, terör operasyonu
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