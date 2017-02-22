PKK finansörü belediye başkanına hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında dava açılan Diyarbakır'ın eski Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Kurbanoğlu tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

SEGBİS ile savunma yapmak istemediğini ve duruşmada hazır bulunmak suretiyle savunma yapmak istediğini belirten Kurbanoğlu, tahliyesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, Kurbanoğlu'nun kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kanıtların henüz toplanmamış olması ve sanığın tutuklulukla geçirdiği süre dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, Yenişehir Belediye Başkanlığına, sanığın gözaltına alındığı tarihte belediyede işçi, memur ve hizmet alımı şeklinde istihdam edilen personel sayısının bildirilmesi, 2009'dan gözaltı tarihine kadar haşere ilaçlama ihalesi yapılıp yapılmadığının sorulması ve yapılmışsa evrakların mahkemeye gönderilmesi için yazı yazılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Çuvallarla para örgüt mensuplarına veriliyordu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, gizli tanık "Poyraz"ın, merkez Yenişehir Belediyesinde çalışanlar arasında terör örgütü PKK'ya mali açıdan destek sağlayan kişiler hakkında verdiği bilgiler de yer almiş, Kurbanoğlu'nu gizli tanık "Poyraz"ın teşhis ettiği aktarılan iddianamede, ifadesinde eski belediye başkanının Şehitlik Eşit Özgür Yurttaş Derneği'nde terör örgütü PKK'yı destekleyici mahiyette propaganda yaptığını kaydettiği belirtilmişti.

Gizli tanığın iddianamede, "Kurbanoğlu, Mehmet Ali Aydın ile ayda bir liderlik yaparak belediyede çalışan işçileri Lice ilçesinde PKK'nın bulunduğu Sisi kampına götürdüğünü, örgüt mensuplarıyla buluştuklarını ve buluşma esnasında terör örgütü PKK adına toplanan çuvallar ile parayı örgüt mensuplarını verdiklerini biliyorum" ifadeleri yer almıştı.

İstenilen ceza

İddianamede, Kurbanoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK 53/1. maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına da hükmedilmesi isteniyor.