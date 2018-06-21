PKK evlerini yıktı, devlet müstakil konut sahibi yaptı

Şırnak'ta 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 556 konuttan müstakil inşa edilen 170'inin yapımı tamamlandı.

20 günde teröristlerden temizlendi

İdil'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurları tarafından 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen "Şehit Özel Harekat Polisi Ersin Yıldırım Operasyonu" ile ilçe 20 günde teröristlerden temizlendi.

İhya çalışmaları sürüyor

İlçede çoğu el yapımı patlayıcılarla tuzaklanmış 175 barikat kaldırıldı, 56 çukur kapatıldı, 11 ton ağırlığında 401 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve ilçede oluşan tahribatın giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıkların yürüttüğü ihya çalışmaları sürüyor.

Silah sesleri yerine çocuk sesleri yankılanıyor

Evleri yıkılanlar için Bakanlık ve TOKİ tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde yapımına başlanan 556 konut, taziye evi, cami ve iş yerinden müstakil inşa edilen 170 evin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

İnşası tamamlanan 5 kattan oluşan 216 dairenin anahtarı da çevre düzenlemesinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek. 170 konut ile taziye evi, cami ve iş yerinin yapımı sürüyor.

Turgut Özal Mahallesi'nde, ailelerin yöre mimarisine uygun hazırlanan yeni ve modern evlerine yerleşmesiyle yaşam yeniden başladı.

İki yıl önce silah ve patlama seslerinin yükseldiği mahallede artık çocuk sesleri yankılanıyor. Terör mağdurları, konforlu bir yaşama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Devletimizden Allah razı olsun, çok memnun kaldık"

İlçe sakinlerinden 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Nebahat Temiz, 25 yıllık eski bir evden 140 metrekarelik geniş bir eve yerleşmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti:

"Devletimizden Allah razı olsun, çok memnun kaldık. Tertemiz, ışıl ışıl evlere kavuştuk. Hem feraha hem refaha kavuştuk."

Nebahat Temiz, eski evlerinin dar olduğunu ve çocuk odasının olmadığını belirterek "Ben eşim ve 4 çocuğum aynı odada kalmak zorunda kalıyorduk. Çocuklarımın rahat ders çalışabilecekleri bir odaları yoktu. Şimdiki evimizde 4 oda ve geniş salon var. Çocuklarımıza oda ayırdık" dedi.

Eski evlerinin sobalı olduğunu, rutubetten rahatsızlık duyduklarını söyleyen Nebahat Temiz, kaloriferli ve doğalgaz altyapısına sahip evin yapısı itibarıyla kış mevsiminde sıcak, yaz mevsiminde ise serin bir ortama kavuştuklarını anlattı.

"O kötü günleri tekrar yaşamak istemiyoruz"

8 çocuk annesi 40 yaşındaki Cemile Alaf, zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini, ilçede huzurun sağlanmasıyla güven içinde yeni evlerinde oturmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Cemile Alaf, eski evlerine göre yeni evlerinin son derece ferah ve geniş olduğunu belirtti:

"Eski evlerimizde yaşantımız zorken şimdi çocuklarımızın ayrı odaları var. Biz de rahat ettik onlar da. Kış aylarında evlerimiz rutubetliydi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz artık o kötü günleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Şu an memlekette huzur var ve huzurun daim olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA