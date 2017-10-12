PKK destekçisi eski başkan hakkındaki gerekçeli karar hazır

DBP'li eski Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan kararda, sanık Birlik'in belediye başkanlığı yaptığı Mutki ilçesinde vatandaşları terör örgütü PKK çizgisine çekmeye çalıştığı, örgütü meşru göstererek halk nezdinde sempati kazandırmak için faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Sanığın görevini de kullanarak terör örgütüne müzahir kitle oluşturmaya çalıştığı bildirilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Birlik'in, PKK propagandası yapılan etkinliklere sıklıkla katılması, cadde ve sokak isimlerine PKK'lı teröristlerin ismini vermeye çalışması, bu gayretin sonucudur. Sanığın, belediye başkanı olduğu da gözetildiğinde halk nezdinde bu gayreti alelade bir kişiden daha etkili olmaktadır. Sanık Birlik'in, ölü ele geçen teröristler için yapılan mezarlık alanında bulunan örgütsel yapıları korumaya çalışması da bir eylem tarzıdır. KCK 14. maddesi ile sanığın gayreti birlikte değerlendirildiğinde, Birlik'in, bu eylem tarzını benimsediği kanaati oluşmuştur."

Kararda, Birlik'in, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, bunun dolaylı ikrar, olay tutanakları ve görüntü kayıtlarıyla sübut bulduğu, sıklıkla terör örgütü propagandası yapılan eylemlere ve terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarının çağrısı üzerine düzenlenen etkinliklere katıldığı ifade edildi.

Sanık Birlik'in, başka bir eylem tarzı olarak sözde "canlı kalkan" eylemlerine ve sözde "öz yönetim" ilanına katıldığı vurgulanan kararda, bu ilanı takiben Hizan ilçesinde şiddet olaylarının baş gösterdiği, çukur kazma eylemlerinin yapıldığı anlatıldı.

Belediye başkanı olan sanık Birlik'in, vatandaşların eylemlere katılımının artması, sözde "öz yönetim" ilanının itibar görmesinde etkisinin olduğunun tespit edildiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu eylemler bir arada değerlendirildiğinde sanığın, yeterli eylem çeşitliliği ve eylem sıklığına ulaştığı görülmüş, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması yoluna gidilmiştir. Birlik'in, temel cezası belirlenirken örgütsel faaliyetlerin sayısı ve sıklığı ile bu faaliyet sonucu ortaya çıkan zararın ağırlığı dikkate alınarak, TCK 61. maddesi anlamında nitelik bulunduğu görülerek artırım yapılmıştır. Gerçekten de belediye başkanı olan sanığın bu eylemleri ikası ile alelade ve kamu görevi olmayan kişinin aynı eylemleri ikası eşit görülemez. Sanık, görevi itibarıyla PKK'ya müzahir kitle oluşturulması için faaliyet yürütürken daha fazla tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle sanık, takdiren ve artırılarak 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır.

TMK 5. ve TCK 60/1 maddeleri de tatbik edilen sanık Birlik, 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmış ve ceza miktarı itibarıyla da tutukluluğunun hükmen devamına karar verilmiştir."

Olay

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 14 Aralık 2016'da gözaltına alınan DBP'li eski Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, 20 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Birlik, 20 Eylül'de Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.