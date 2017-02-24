  • 24 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Piyasa sürülmek üzere hazırlanmış binlerce sahte banknot bulundu

Piyasa sürülmek üzere hazırlanmış binlerce sahte banknot bulundu

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 370 adet sahte 100 dolarlık banknot geçirildi.

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Piyasa sürülmek üzere hazırlanmış binlerce sahte banknot bulundu

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bin 370 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyurt ve Şereflikoçhisar ilçelerinde piyasaya sahte Amerikan doları sürmeye çalışan üç şüpheliye yönelik 18 Şubat'ta operasyon düzenledi.

Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan otomobildeki O.K, M.B. ve Türkmenistan uyruklu D.H. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 370 adet sahte 100 dolarlık banknot bulundu.

Bu arada, şüphelilerden O.K'nin "suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi", M.B'nin "göçmen kaçakçılığı" suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi. AA

Etiketler: ankara, sahte para, sahte para operasyonu, banknot, Ankara Valiliği
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